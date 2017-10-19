Рустэм Хамитов предложил создать в Башкортостане нейрохирургический центр Поволжья

В Башкортостане может появиться нейрохирургический центр Приволжского федерального округа. С такой инициативой выступил Глава республики Рустэм Хамитов на Первом Российско-Китайском конгрессе нейрохирургов.

Руководитель региона отметил, что сегодня федеральные нейрохирургические центры есть лишь в нескольких российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени. При этом в Приволжском федеральном округе проживает почти 30 млн человек – пятая часть населения страны.

– У нас большая республика – и по территории, и по населению. Без дальнейшего совершенствования нейрохирургической помощи, которую у нас ежегодно получают более 10 тысяч пациентов, никак не обойтись, – сказал Рустэм Хамитов. – Считаю, что в Уфе нужно открыть ещё один федеральный нейрохирургический и – что особенно важно – нейрореабилитационный центр Поволжья. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать нашу инициативу и оказать научно-методическую помощь в её реализации.

По словам Главы республики, в прошлом году в городах и районах Башкортостана введены несколько клиник и больничных корпусов. В Уфе построен и эксплуатируется Республиканский перинатальный центр. Началось строительство палатного корпуса с поликлиникой в Республиканском онкологическом диспансере, на который из бюджета региона будет направлено более 2 млрд рублей. В 2018 году стартует реконструкция хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра.

– Мы ведём большую стройку самостоятельно, с опорой на свои силы, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Если примем решение о формировании федерального нейрохирургического или нейрореабилитационного центра у нас в республике, конечно же, в эту работу мы впряжёмся по-настоящему, найдем ресурсы, возможности и по строительству, и по вводу в эксплуатацию, и по грамотному, серьёзному сопровождению такого рода объекта.

Главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов поддержал предложение Рустэма Хамитова.

– С таким креативным подходом со стороны руководства республики мы будем поддерживать все ваши инициативы и начинания, – сказал он.