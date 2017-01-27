Закондар үтәлергә тейеш

25 января 2017 года, прокурор республики Андрей Назаров принял участие в приеме граждан, организованном в Гафурийском районе Главным федеральным инспектором республики Михаилом Закомалдиным.

В мероприятии также приняли участие прокурор района Рустэм Раянов и глава администрации района Рамиль Бухаров.

В рамках приема жители Гафурийского района и г. Уфы сообщили о нарушениях земельного, трудового, жилищного законодательства , нарушении прав детей-сирот, необоснованных отказах в возбуждении уголовных дел.

К примеру, жительница с. Красноусольский пожаловалась на невыплату ей зарплаты в размере около 40 тыс рублей в потребительском кооперативе «Гафурийский». После прокурорского вмешательства данный долг был погашен.

С заявлением о нарушении прав в сфере ЖКХ обратились жители с.Красноусольски й. Управляющая компания не произвела перерасчет коммунальных платежей на общую сумму свыше 75 тыс рублей. Прокуратура потребовала вернуть жителям причитающиеся суммы.

Учителя Красноусольской башкирской гимназии-интерна та, признанные Почетными работниками образования РФ, просили восстановить их право на получение дополнительных выплат за данное звание. В этих целях прокуратура внесла в отдел образования районной администрации представление об устранении нарушений законодательства .

После обращения в прокуратуру двух сирот, в суд были направлены иски об обеспечении их жильем.

Кроме того, по результатам приема принято решение о проведении координационного совещания совместно с правоохранительн ыми органами района по вопросу борьбы с пьянством и незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.

Всего принято 19 человек, от заявителей поступило 12 обращений. По поступившим жалобам оперативно организованы проверки.

Прокурор района

советник юстиции Раянов Р.Р.