Закондар үтәлергә тейеш
Вчера, 12:20 | Хоҡуҡ
25 января 2017 года, прокурор республики Андрей Назаров принял участие в приеме граждан, организованном в Гафурийском районе Главным федеральным инспектором республики Михаилом Закомалдиным.
В мероприятии также приняли участие прокурор района Рустэм Раянов и глава администрации района Рамиль Бухаров.
В рамках приема жители Гафурийского района и г. Уфы сообщили о
нарушениях земельного, трудового, жилищного законодательства
К примеру, жительница с. Красноусольский пожаловалась на невыплату ей зарплаты в размере около 40 тыс рублей в потребительском кооперативе «Гафурийский». После прокурорского вмешательства данный долг был погашен.
С заявлением о нарушении прав в сфере ЖКХ обратились жители
с.Красноусольски
Учителя Красноусольской башкирской гимназии-интерна
После обращения в прокуратуру двух сирот, в суд были направлены иски об обеспечении их жильем.
Кроме того, по результатам приема принято решение о проведении
координационного совещания совместно с правоохранительн
Всего принято 19 человек, от заявителей поступило 12 обращений. По поступившим жалобам оперативно организованы проверки.
Прокурор района
советник юстиции Раянов Р.Р.