Прокуратура Гафурийского района обратилась в судебном порядке о предоставления жилья сироте
Вчера, 12:22 | Хоҡуҡ
В прокуратуру Гафурийского района обратилась молодая девушка, имеющая статус лица из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за защитой жилищных прав.
Проведенной проверкой установлено, что отец лишен родительских
прав, мать была ограничена в родительских правах. Решением суда установлено
отсутствие родительского попечения несовершеннолетн
С 2016 года она состоит на учете в администрации района в качестве нуждающегося в жилом помещении, иного жилья не имеет. Однако администрацией муниципального района мер по обеспечению сироты жилым помещением не принималось.
Прокуратура района в целях восстановления нарушенных прав
гражданина из социально незащищенной категории обратилась в суд с исковым
заявлением, в котором потребовала обязать администрацию предоставить жилое
помещение по договору найма специализированн
Прокурор
Гафурийского района
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