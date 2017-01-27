Прокуратура Гафурийского района обратилась в судебном порядке о предоставления жилья сироте

В прокуратуру Гафурийского района обратилась молодая девушка, имеющая статус лица из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за защитой жилищных прав.

Проведенной проверкой установлено, что отец лишен родительских прав, мать была ограничена в родительских правах. Решением суда установлено отсутствие родительского попечения несовершеннолетн его лица. Фактическим воспитанием и содержанием ребенка занимался опекун.

С 2016 года она состоит на учете в администрации района в качестве нуждающегося в жилом помещении, иного жилья не имеет. Однако администрацией муниципального района мер по обеспечению сироты жилым помещением не принималось.

Прокуратура района в целях восстановления нарушенных прав гражданина из социально незащищенной категории обратилась в суд с исковым заявлением, в котором потребовала обязать администрацию предоставить жилое помещение по договору найма специализированн ого жилого помещения.

Прокурор

Гафурийского района

советник юстиции Р.Р. Раянов