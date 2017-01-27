Прокуратура сообщает
Вчера, 12:24 | Хоҡуҡ
Прокуратурой Гафурийского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности в деятельности местной управляющей компании.
В соответствии с положениями жилищного законодательства и
законодательства об электроэнергетик
Между тем, руководитель управляющей компании указанные требования не исполняет.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ (несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах).
По результатам рассмотрения последний привлечен к административной ответственности к штрафу в размере 5 тыс. рублей.
Прокурор района
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