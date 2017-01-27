Прокуратура сообщает

Прокуратурой Гафурийского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности в деятельности местной управляющей компании.

В соответствии с положениями жилищного законодательства и законодательства об электроэнергетик е управляющая компания обязана разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием расходов на проведение таких мероприятий, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Между тем, руководитель управляющей компании указанные требования не исполняет.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ (несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах).

По результатам рассмотрения последний привлечен к административной ответственности к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Прокурор района

советник юстиции Р.Р. Раянов