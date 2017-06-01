Флаг района
Вчера, 16:03 | Йәмғиәт

Флаг районаПрямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех вертикальных полос зеленого, белого и зеленого цвета, соотносящихся как 1:3:1, переходящих грядой бегущих вниз геральдических волн; в центре белой полосы фонтан с пятью струями синего цвета. 
Утвержден решением Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 
от 18 июля 2006 года № 9-76з. 
Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан 
с присвоением регистрационного номера 003. 
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 
с присвоением регистрационного номера 3210. 

Автор Салават Гилязетдинов.
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