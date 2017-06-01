Флаг района
Вчера, 16:03 | Йәмғиәт
Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех вертикальных полос зеленого, белого и зеленого цвета, соотносящихся как 1:3:1, переходящих грядой бегущих вниз геральдических волн; в центре белой полосы фонтан с пятью струями синего цвета.
Утвержден решением Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
от 18 июля 2006 года № 9-76з.
Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан
с присвоением регистрационного номера 003.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации
с присвоением регистрационного номера 3210.
Автор Салават Гилязетдинов.
Утвержден решением Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
от 18 июля 2006 года № 9-76з.
Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан
с присвоением регистрационного номера 003.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации
с присвоением регистрационного номера 3210.
Автор Салават Гилязетдинов.