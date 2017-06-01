Герб района
Вчера, 16:04 | Йәмғиәт
В серебряном поле с зелеными боковиками, окантованными бегущими вниз волнами, лазоревый фонтан, бьющий из лазоревого овала – в оконечности, обремененного серебряным знаком, представляющим собой соединенные тамги башкирских родов Табын и Юрматы.
Утвержден решением Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
от 18 июля 2006 года № 9-75з.
Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан
с присвоением регистрационного номера 003.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации
с присвоением регистрационного номера 3209.
Автор Салават Гилязетдинов.
Утвержден решением Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
от 18 июля 2006 года № 9-75з.
Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан
с присвоением регистрационного номера 003.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации
с присвоением регистрационного номера 3209.
Автор Салават Гилязетдинов.