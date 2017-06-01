Герб района
Вчера, 16:04 | Йәмғиәт

Герб района В серебряном поле с зелеными боковиками, окантованными бегущими вниз волнами, лазоревый фонтан, бьющий из лазоревого овала – в оконечности, обремененного серебряным знаком, представляющим собой соединенные тамги башкирских родов Табын и Юрматы. 
Утвержден решением Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 
от 18 июля 2006 года № 9-75з. 
Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан 
с присвоением регистрационного номера 003. 
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 
с присвоением регистрационного номера 3209. 

Автор Салават Гилязетдинов.
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