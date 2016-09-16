18 сентября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также Совета городского округа город Уфа четвёртого созыва.

Руководитель республики проголосовал на избирательном участке № 109 в здании Государственного концертного зала «Башкортостан».

– Так же, как миллионы граждан нашей страны, я участвую в голосовании. Понятно, что день выборов является в известной степени определяющим, – сказал Рустэм Хамитов. – От того, кого и как мы выберем сегодня, во многом зависит наше ближайшее будущее, по крайней мере, на пять лет. Поэтому сегодня важно «перевести дух», собраться с мыслями, ещё раз посмотреть список кандидатов в депутаты и сделать свой выбор.

По мнению Главы республики, нынешняя избирательная кампания проходит спокойно и сбалансированно.

– Нет никакого давления, заданности. Все работают так, как считают нужным и возможным, – подчеркнул руководитель региона. – Поэтому я бы не сказал, что эта кампания отличается накалом, какой-то драмой, внутренним конфликтом. Всё идёт достаточно разумно, нормально. Это говорит о том, что сформирована политическая культура. Определены приоритеты для многих, и отклонений от этого вектора я не вижу.