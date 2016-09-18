Три поколения избирателей Алексеевых

Одним из первых на избирательный участок № 1707 с. Мраково пришел известный на всю округу ветеран Алексеев Нестор Степанович. Всю свою жизнь (ему исполнилось 80 лет) он отдал сельскохозяйственному производству. Работал трактористом, оператором, заведующим током. И ни одних выборов, как сказал сам Нестор Степанович, он не пропустил.

Первые свои выборы (это было в 1954 году, выбирали депутатов в Верховный Совет СССР) отлично помнит до сих пор. Вместе с Нестором Алексеевичем голосовали живущие в этом же селе сын Валерий, дочь Екатерина, внучка Инна.