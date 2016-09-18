В общественном пресс-центре «Выборы-2016» рассказали о выборах в районах Башкирии



В селах заповедных зон, деревнях и других населенных пунктах организация выборов была возложена на органы местного самоуправления. Как сообщил представитель ассоциации по защите гражданских и избирательных прав Валерий Аббасов, старшее поколение предпочитает посетить выборы в раннее время суток, поэтому была организована их доставка общественным транспортом в 7.30 утра, чтобы к 8.00 они успели прибыть к месту избирательного участка.

В Сибае, несмотря на пасмурную погоду, избиратели старшего и среднего возраста активно посещают избирательные участки.

В Стерлитамаке, сообщает Гузель Егорова, дождь идет с самого утра, но это не мешает избирателям принимать активное участие в выборах. Люди разного возраста посещают избирательные пункты, пенсионеры приходят со своими внуками, родители с детьми.

В Ишимбае, население которого составляет 69 тысяч человек, к 11 часам утра процент посещения избирателей составил 5,5.

Шла речь и о нарушениях. В Абзелиловском районе на участок не пропустили наблюдателя партии КПРФ, объясняя это тем, что наблюдатель этой партии уже находится на участке. Информация о данном происшествии уже поступила в центральную избирательную комиссию.

В общественном пресс-центре «Выборы-2016» рассказали о выборах в районах БашкирииВ общественном пресс-центре состоялся брифинг, на котором представители Общественной палаты РБ рассказали, как проходят выборы в районах Башкирии, в том числе, на трудно доступных территориях.