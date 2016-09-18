Российская партия пенсионеров за справедливость: выборы проходят без нарушений

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Российская партия пенсионеров за справедливость: выборы проходят без нарушений





Общественный пресс-центр "Выборы - 2016" посетил представитель республиканского отделения Российской партии пенсионеров за справедливость Станислав Тракс. Он сообщил, что в этом году на выборы партия представила 40 кандидатов по муниципалитетам и шесть кандидатов на федеральном уровне.

Также Станислав Тракс добавил, что его партия выдвинула 1600 наблюдателей с решающим голосом. Они находятся на различных избирательных участках Башкирии и на данный момент никаких нарушений не зафиксировали.