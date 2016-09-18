Шесть муниципалитетов Башкирии к 12 часам превысили явку в 40 процентов – ЦИК РБ

В шести муниципальных районах явка избирателей к 12 часам превысила 40 процентов. Лидируют по гражданской активности жители Татышлинского района. Здесь явка составила 60,12 процента.

По данным ЦИК РБ, самую высокую активность демонстрируют жители Балтачевского (43,28 процента), Илишевского (41,23), Кармаскалинского (40,51), Кигинского (40,88), Нуримановского (40) районов.

В Башкортостане проголосовало 380 806 избирателей, что составляет 21,46 процента от общего числа избирателей. Центральная избирательная комиссия представила данные на 12 часов.