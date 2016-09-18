В Башкирии проголосовали почти 40 процентов избирателей

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В Башкирии проголосовали почти 40 процентов избирателей





Работа общественного пресс-центра "Выборы - 2016" продолжается. Состоялось очередное прямое включение из конференц-зала Центральной избирательной комиссии РБ. Секретарь ЦИК РБ Марина Долматова сообщила журналистам, что по состоянию на 15.00 18 сентября своим правом голоса воспользовались 1 189 296 жителей республики. Таким образом, явка избирателей составила 39,12 процента от общего числа избирателей.



Напомним, что на территории республики открыто 3 426 избирательных участков. Из них 38 участков находятся в местах временного пребывания людей (больницах, санаториях, следственных изоляторах, железнодорожном вокзале).



Секретарь ЦИК РБ добавила, что в этом году в списки избирателей включены более пятидесяти тысяч избирателей, голосующих впервые. Молодых людей до 35 лет, имеющих право голоса, зарегистрировано 993 608, избирателей старше 80 лет — 131 763 , ветеранов Великой Отечественной войны — 3 072 .