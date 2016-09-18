.Кагармановцы проявляют активность

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Жители Белорецкого района на всех выборах принимают активное участие. Избиратели деревни Кагарманово в том числе.

На нынешних выборах кагармановцы голосуют по трем бюллетеням - в Государственную Думу, Совет муниципального района Белорецкий район и Узянскую сельскую администрацию.

Избирательный участок №1351 расположен в здании местной школы. В составе избирательной комиссии пять человек.

- Комиссия начала свою работу в 8 часов утра. Первым избирателем стала Валима Музафаровна Карасурина. Она пришла задолго до открытия избирательного участка. Мы остались верны доброй традиции - приготовили подарок для первого избирателя. Поздравили и учителя-ветерана Касима Хайретдиновича Нафикова, долгие годы являвшегося членом избиркома и которому на днях исполняется 80 лет. Ждут подарки и тех, кто в этом году впервые принимает участие на выборах. Таких у нас четверо. 20 человек по состоянию здоровья решили проголосовать на дому. Самой пожилой избирательнице Залифе Адельмурдовне Гиниатуллиной 95 лет.

В нашем участке насчитывается 374 человека, к 2 часам дня проголосовало более 60 процентов избирателей. 7 человек взяли открепительные талоны. Хочется всем жителям деревни Кагарманово выразить благодарность за добросовестное выполнение своего гражданского долга, - поделилась своими впечатлениями председатель избирательного участка Фаина Магадеевна Газизова.

Газета «Урал» Белорецкого района и города Белорецк.

Корреспондент Рамиля Мусина.