Политологи: выборы в Башкирии состоятся при любой погоде

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Политологи Башкирского государственного университета: доцент кафедры политологии Светлана Парфенова и профессор кафедры философии и политологии Вадим Гайдук уверены, что избиратели пришли бы на выборы в Башкирии при любой погоде. Об этом они сообщили, отвечая на вопрос в ходе брифинга, проходящего в Общественном пресс-центре «Выборы-2016».

– Сегодня плохая погода, дождь. Как вы думаете, если бы было сухо и солнечно, избиратель пришел бы на участки или отправился бы копать картошку? – прозвучал вопрос.

– Когда назначают время выборов, всегда звучат слова о том, что время выбрано неправильно. Но любое время можно назвать неудобным – зимой будут морозы, летом все уедут в отпуск, - сказал Вадим Гайдук. – Временные, исторические, географические условия мало на что влияют. Придет ли человек на выборы – зависит только от его политической культуры и гражданской позиции.

– Если провести аналитический анализ явки на выборы по Республике Башкортостан, то можно сказать, что тот, кто ходит на выборы, ходит на них в любую погоду. Погода абсолютно не влияет на тип поведения. Процент явки избирателей на выборы остался бы примерно одинаковым и летом, и осенью, и зимой, при любой погоде.