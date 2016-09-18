Партия "Зеленые": нарушений на избирательных участках нет

Сегодня, 19:37 | Яңылыҡтар



Общественный пресс-центр "Выборы - 2016" посетила представитель российской экологической партии "Зеленые" Руфина Шагапова. Она сообщила журналистам, что общественные наблюдатели, выдвинутые ее партией, нарушений на избирательных участках не зафиксировали.

– Я собрала объективную информацию по своему округу и могу сделать вывод, что выборы проходят спокойно, в рамках закона, - отметила Руфина Шагапова. - Данные, собранные нашими общественными наблюдателями, сходятся с официальными данными ЦИК РБ. Конечно, мы понимаем, что совсем без нарушений выборы пройти не могут. Где-то возникает недопонимание, где-то какие-то объективные моменты. Каждый такой случай мы проанализируем по окончании выборов.

Представитель партии обратила внимание на то, что избиратели активнее стали участвовать в выборах:

– Самое главное, чтобы люди приходили на выборы. В этом направлении мы провели большую работу. Среди моего окружения много людей, которые еще ни разу не ходили на выборы, были уверены, что это бесполезно. Однако в этом году они все же пошли голосовать и прислали мне свои фотографии с избирательных участков. Я считаю, что в России существует системная проблема - у большинства населения отсутствует доверие к выборам. Вот над чем мы должны работать вплотную.