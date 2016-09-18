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В селе Михайловка Уфимского района избиратели шли на выборы по новому тротуару
Сегодня, 20:41 |
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В селе Михайловка Уфимского района избиратели шли на выборы по новому тротуару
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