Жители Новобулгаково Уфимского района впервые голосуют на своем избирательном участке
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Жители Новобулгаково Уфимского района впервые голосуют на своем избирательном участке
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