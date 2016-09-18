Политологи: у студентов в Башкирии формируется гражданская позиция

Сегодня, 20:44 | Яңылыҡтар

В Общественном пресс-центре«Выборы-2016» на брифинге с участием члена Общественной палаты РБ Натальи Солодиловой прозвучали факты о предвыборной работе со студентами вузов.

Наталья Солодилова рассказала, что вузовское сообщество очень серьезно подошло к участию молодежи в выборах в Государственную Думу, Горсовет и другие органы управления. Во всех вузах республики работают школы политических дебатов. Там разбираются те или иные политические платформы, студенты вовлекаются в активный политический процесс. Студентам там говорят не о том, за какую партию им нужно голосовать, а о том, как сформировать свою точку зрения и гражданскую позицию.

Также немаловажно то, что к выборам было усилено межтерриториальное автобусное сообщение. Выделены дополнительные электрички, автобусы, маршрутные такси. Это позволило усилить мобильность населения, в частности, студентов.