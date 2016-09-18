КПРФ: громких нарушений на выборах нет



В Общественном пресс-центре прошел брифинг с представителем партии КПРФ Юрием Беляковым.

Юрий Беляков отметил, что для их партии выборы начались с неприятных новостей, представителей КПРФ не пускали на избирательные пункты, от членов комиссии требовали какие-то списки. Отличился Салаватский одномандатный избирательный округ. Там на многих избирательных участках складывалась такая ситуация. Но после вмешательства ЦИК все было отрегулировано. И где-то через полтора-два часа наблюдатели и члены комиссии были допущены до выборов.

– В целом нет доказанных и очень громких нарушений, – добавил Юрий Беляков.