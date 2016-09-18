Рамзил Ишсарин: «Единая Россия» была готова к провокациям

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– Нынешние выборы значительно отличаются от выборов прошлых лет, - заявил представитель партии «Единая Россия» Рафаэль Марданшин на брифинге в Общественном пресс-центре «Выборы-2016». — Потому что не было скандалов, не было черного пиара, кандидаты довольно корректно относились к друг другу, вели свои избирательные кампании в соответствии с выборным законодательством.

– Но мы были подготовлены к провокационным моментам, которые могли возникнуть в ходе избирательной кампании и в день голосования, - добавил другой представитель партии Рамзил Ишсарин. — У нас работал большой штаб юристов. Ведущие юристы отслеживали ситуацию в каждом муниципальном образовании республики.

Представители партии отметили высокую явку избирателей на нынешних выборах.

– Я сам пришел на избирательный участок в 10 часов утра и посетил еще несколько участков, в частности, в Октябрьском и Туймазах, — сказал представитель партии «Единая Россия» Рафаэль Марданшин. - И в среднем, уже на 10 часов утра явка на некоторых участках была на уровне 8-12 процентов. Где-то даже наблюдались очереди.