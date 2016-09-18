.Озвучены характерные нарушения на выборах в Башкирии



В Общественном пресс-центре "Выборы - 2016" был проведен анализ жалоб на нарушения избирательных прав, поступивших в ситуационный центр Башкирии. Председатель Ассоциации по защите гражданских и избирательных прав "Гражданский контроль" в РБ Валерий Аббасов сообщил, что жалоб было достаточно много, но несмотря на это, выборы состоялись. Наибольшее количество жалоб поступило из Туймазов, Белорецка, Зилаира, Уфы, Октябрьского.

Валерий Аббасов добавил, что утром, 18 сентября, поступали жалобы о том, что общественных наблюдателей не пускали на избирательные участки. Все эти нарушения в оперативном порядке были исправлены, граждане получили консультацию профессиональных юристов. Во второй половине дня жалобы касались ограничения свободы передвижения по избирательным участкам, закрытости информации о явке избирателей. С каждым конкретным случаем разбирались эксперты. Повторных жалоб в ситуационный центр не поступало.