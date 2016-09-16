На выборы - с самого утра

Сегодня, 13:13 | Сәйәсәт

На выборы - с самого утра

С раннего утра в Кармаскалинском районе стартовали выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления РБ.

Отрадно, что на избирательные участки первыми потянулись представители молодого поколения. Так, на 10 часов утра на участке №2288 уже проголосовали более 16% избирателей.

Супруги Петровы пришли на выборы одними из первых. Как признались Сергей Иванович и Лариса Галимзяновна, это важное событие для каждого.

- Ведь все мы обязаны выбирать свое будущее, поэтому идти на выборы было решено с самого утра, - твердят в унисон супруги.