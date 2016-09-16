Голосуем за будущее

Сегодня, 13:18 | Сәйәсәт

Голосуем за будущее

Вот и наступил Единый день голосования. Утром в с. Архангельское Архангельского района шел дождь, но к 8 часам прекратился. Жители села идут на выборы. Во всех избирательных участках все готово . звучит праздничная музыка, открыты торговые точки. Где-то организован показ кинофильмов, где-то участники художественной самодеятельности радуют пришедших на выборы своими выступлениями. Горячая пора у членов территориальной комиссии. Как сообщил нам председатель ТИК Ф. Ф. Юртумбаев, во всех участках присутствуют наблюдатели как от кандидатов одномандатных округов, так и от политических партий. Работает телефон «горячей линии». Спросила у избирателя З. Ф. Каримовой, почему она идет на выборы. Забира Файрушевна ответила , что она голосует за будущее.

- Это мое будущее, моих детей и внуков, поэтому я не имею права оставаться в стороне от важного политического события.