Решение Совета МР Гафурийский район РБ от 31.03. 2017 г.№ 4/10-104
Вчера, 11:36 | Урындағы үҙидара
1. Утвердить Правила размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан(Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от 28.02.2013г №8-54з «Об утверждении правил размещения и эксплуатации средств наружной рекламы на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан».
3. Опубликовать настоящее решение в районных газетах «Звезда», «Табын».
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную комиссию Совета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка и иным видам услуг населению (Председатель- Афанасьев С.О.).
Председатель Совета З.М.Хафизов.