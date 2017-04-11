Решение Совета МР Гафурийский район РБ от 31.03. 2017 г.№ 4/10-104

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2014 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан Совет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан решил:

1.​ Утвердить Правила размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан(Приложение).

2.​ Признать утратившим силу решение Совета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от 28.02.2013г №8-54з «Об утверждении правил размещения и эксплуатации средств наружной рекламы на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан».

3.​ Опубликовать настоящее решение в районных газетах «Звезда», «Табын».

4.​ Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную комиссию Совета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка и иным видам услуг населению (Председатель- Афанасьев С.О.).

Председатель Совета З.М.Хафизов.