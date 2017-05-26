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№ 42 (10014)> 26 май, йома
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Һабантуйҙар етә
26 мая 2017 йыл |
Урындағы үҙидара
10 июндә элекке урынында район һабантуйы үтәсәк.
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В Уфе пройдет праздник открытия большой пассажирской навигации
26 мая 2017 15:06
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